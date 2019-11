Attimi di preoccupazione, nella serata di venerdì, per un incendio nei garage di un’abitazione.

Incendio nei garage, tre vetture distrutte

Momenti di grande paura nella serata di venerdì in via Lunga. Un boato, poi l’esplosione, così sono andate distrutte tre vetture che si trovavano nei box auto di un’abitazione.

A chiamare i soccorsi, gli stessi proprietari di casa che hanno chiesto aiuto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui la 61 di Torino Stura e i volontari del distaccamento di San Maurizio. Illesi i proprietari di casa, sebbene lo spavento per loro e per l’intero vicinato sia stato grande. Rimasto nell’abitazione, il gatto della famiglia che, con l’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato tratto in salvo.

La dinamica

Spetterà proprio ai soccorritori comprendere le cause del rogo, i locali coinvolti sono stati dichiarati inagibili.