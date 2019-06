I Vigili del fuoco di Torino e Volpiano sono intervenuti per un incendio in via Don Gnocchi.

Incendio nella notte

Attimi di apprensione, pochi minuti dopo le 3 della notte appena trascorsa, per un rogo che si è sviluppato in via Don Carlo Gnocchi a Settimo, nel quartiere del Borgo Nuovo. L’allarme è scattato alle 3:06 quando è stato attivato l’intervenuto di alcune squadre dei vigili del fuoco di Torino e Volpiano.

Balcone in fiamme

Secondo le prime ricostruzioni le fiamme si sarebbero sviluppate sul balcone di uno degli alloggi del palazzo al civico 21. Per procedere allo spegnimento i vigili del fuoco hanno dovuto impiegare anche l’autoscala arrivata dal distaccamento dei volontari di Volpiano. Le fiamme si sono estese poi anche a un balcone adiacente. Per fortuna i danni sono stati limitati, nonostante i due balconi siano stati dichiarati inagibili.

Nessun ferito

Per accertare la causa dell’incendio si dovrà attendere la relazione tecnica dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno degli inquilini del palazzo è rimasto coinvolto nel rogo. Sul posto, dove sono poi intervenuti anche gli uomini dell’Arma dei carabinieri, hanno operato i vigili del fuoco delle squadre di Torino Centrale, Volpiano, con anche mezzi quali il carro fiamma e l’autoscala.