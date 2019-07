E’ di un intossicato il bilancio di un incendio tetto che si è verificato in strada Bussolino a Gassino.

Incendio tetto in collina

Hanno sentito un forte boato provenire dal tetto della loro abitazione e hanno subito lanciato l’allarme. Nelle prime ore della mattina di oggi mercoledì 3 luglio – intorno alle 7,20 -, un incendio partito dal balcone di una casa di strada Bussolino a Gassino, ha investito il tetto dell’abitazione. A chiedere l’intervento dei vigili del fuoco sono stati gli stessi inquilini.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Torino con le squadre 22, 61, con l’autobotte e il carro fiamma. Insieme a loro anche gli agenti della polizia locale gassinese che hanno chiuso al traffico parte di strada Bussolino per consentire il passaggio e le operazioni dei mezzi di soccorso. Sul posto anche un’ambulanza per prestare le cure a uno dei residenti rimasto lievemente intossicato dai fumi dell’incendio.

Le cause

Ancora al vaglio le cause del rogo. Secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe partito dal balcone dell’abitazione a causa, probabilmente, di una fuoriuscita di gas da un vecchio impianto di un condizionatore in disuso e si è propagato fino alla copertura della palazzina. I vigili del fuoco starebbero anche verificando le condizioni di alcuni pannelli solari installati sul tetto, per scongiurare che siano stati coinvolti nel rogo.