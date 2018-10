Incidente sull’autostrada A4 lungo la carreggiata di Torino, code tra Volpiano e Settimo Torinese.

Incidente sull’autostrada A4

Oggi, giovedì 11 ottobre si è verificato un incidente lungo l’autostrada in direzione di Torino. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Volpiano Sud e quella di Settimo Torinese.

Lunghe code

Lungo questa carreggiata è presente una lunga coda, pari a 3 chilemetri. Infatti, ci sono grosse problematiche alla viabilità, i veicoli procedono a passo d’uomo. Si consiglia dunque di optare per percorsi alternativi per raggiungere Torino come la Strada Regionale 11.

