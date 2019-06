In codice rosso al Cto il motociclista rimasto nell’incidente avvenuto in strada Rivalba a Gassino.

Incidente frontale fra auto e moto

Una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata questa mattina (26 giugno) contro un’autovettura. L’incidente è avvenuto a metà mattinata in strada Rivalba a Gassino, nei pressi di Bussolino. Secondo la prima ricostruzione della dinamica il centauro avrebbe perso il controllo della moto dopo l’uscita da una curva. L’impatto frontale con la vettura che procedeva in direzione opposta è stato inevitabile.

Motociclista in codice rosso

Sul posto, insieme ai carabinieri e alla Polizia locale, sono intervenuti anche i sanitari del 118. Il motociclista, classe 1960 e residente a Gassino, è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Cto di Torino in codice rosso. Al momento non si conosce la gravità del quadro clinico dell’uomo.

Alla guida della vettura una Skoda City Go, invece, c’era un uomo residente a Sciolze classe 1952. Sul posto, dopo l’incidente, è arrivato anche il primo cittadino di Gassino, in sindaco Paolo Cugini.