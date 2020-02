Incidente mortale in autostrada A5, quella che collega Torino al Traforo del Monte Bianco, all’altezza di Volpiano. Morto un ragazzo di 26 anni.

Incidente mortale in autostrada

Un terribile incidente mortale è accaduto all’alba di oggi, sabato 15 febbraio 2020 lungo l’autostrada A5, quella che collega Torino al Traforo del Monte Bianco, all’altezza di Volpiano. Stando alle prime informazioni l’uomo alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finito con il guard rail. Nello scontro sono rimasti coinvolte tre auto. L’autista è morto sul colpo.

La vittima

A perdere la vita è stato un ragazzo L. A. di 26 anni. Due persone, invece, che viaggiano sugli altri mezzi sono state ferite lievemente.

I soccorsi

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 26enne. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno districato dalle lamiere le altre due persone da una delle auto coinvolte. La polizia stradale di Torino, invece, sta regolando il traffico: una carreggiata è chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli. Inoltre gli agenti stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.