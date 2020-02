Incidente mortale in autostrada A5, quella che collega Torino al Traforo del Monte Bianco, all’altezza di Volpiano. A perdere la vita un allievo della scuola di polizia di Alessandria.

Incidente mortale in autostrada

Un terribile incidente mortale è accaduto all’alba di oggi, sabato 15 febbraio 2020 lungo l’autostrada A5, quella che collega Torino al Traforo del Monte Bianco, all’altezza di Volpiano. Stando alle prime informazioni l’uomo alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe finito con il guard rail. Nello scontro sono rimasti coinvolte tre auto. L’autista è morto sul colpo.

La vittima

A perdere la vita in questo terribile incidente un 25enne aostano, Loris Azzaro come spiegano i colleghi di AostaSera.it. Figlio unico di Pasqualino, comandante della Stazione di Aosta dei Carabinieri, e di mamma Maria Luisa, frequentava la scuola per agenti di Polizia di Alessandria ed era impegnato quale arbitro di calcio della sezione valdostana. La scorsa estate, dopo anni di esperienza sui campi regionali, tra campionato e coppa d’eccellenza, era stato promosso al livello nazionale.

Il cordoglio degli arbitri

Il Presidente dell’AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile della CAI Andrea Gervasoni e alla Commissione ed agli arbitri CAI, anche a nome di tutti gli arbitri italiani, esprimono alla famiglia di Loris Azzaro ed ai colleghi di Aosta, profondo cordoglio e vicinanza.

Si uniscono, ai sentimenti di cordoglio, il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, Alfredo Trentalange, i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, il Segretario dell’AIA Francesco Meloni, il Vice Segretario Massimo Solfanelli e il Direttore Responsabile della Rivista “l’Arbitro” ed i coordinatori della Redazione.

Su disposizione del Presidente dell’AIA, in accordo con il Presidente della FIGC, tutti gli arbitri di tutte le categorie, impiegati nel fine settimana, scenderanno in campo indossando il lutto al braccio, come segno di commosso cordoglio e fratellanza.