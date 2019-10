Incidente stradale tra via Torino e via IV novembre a Settimo. Due le auto coinvolte nel sinistro, una Fiat Punto e una Renault Clio.

Schianto all’incrocio, un’auto ribaltata

Incidente stradale intorno alle 19 di oggi, domenica 27 ottobre, in corrispondenza dell’incrocio tra via Torino e via IV novembre a Settimo. Due le auto coinvolte nel sinistro, una Fiat Punto e una Renault Clio.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, avvalorata anche dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, sarebbe stato proprio il conducente della Renault Clio a causare l’incidente.

Entrambe le auto, infatti, occupavano la stessa carreggiata. La Fiat Punto era ferma al centro dell’intersezione intenta a svoltare a sinistra verso via IV Novembre, mentre la Clio procedeva lungo via Torino in direzione esterno città. Per cause ancora in corso di accertamento la Clio ha urtato la Punto nella parte posteriore destra, spingendola a bordo strada. La Clio, invece, nell’impatto si è ribaltata sulla fiancata lato passeggero.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Torino che hanno liberato il conducente della Clio che era rimasto incastrato nel mezzo. Si tratta di un uomo, residente a Settimo del 1949. È stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino in codice verde. Le sue condizioni di salute non desterebbero, secondo quanto si apprende, particolari preoccupazioni. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione di San Mauro per i rilievi del caso.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!