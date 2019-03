L’attaccante della Juventus Women stava tornando dall’allenamento a Vinovo quando ha subito un incidente stradale in tangenziale.

Incidente stradale in tangenziale

Saranno i rilievi della Polizia Stradale ad accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla tangenziale sud di Torino, all’altezza di Rivoli. Una Fiat 500 che percorreva la carreggiata in direzione Savona-Piacenza, si è improvvisamente ribaltata per cause ancora da accertare. Nello schianto è rimasta coinvolta anche un’altra vettura, una Volkswagen Golf che percorreva lo stesso tratto di strada.

Alla guida l’attaccante della Juventus Women

Alla guida della Fiat 500 c’era la giovane attaccante della Juventus Women Eniola Aluko, 32 anni, trascinatrice della squadra femminile bianconera. La ragazza britannica, che ha subito l’incidente proprio mentre tornava a casa dagli allenamenti a Vinovo, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Torino che l’hanno estratta dall’abitacolo ribaltato e dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. E’ stata trasportata quindi all’ospedale di Rivoli per tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni non hanno mai destato particolari preoccupazioni tanto che è stata già dimessa nella serata di ieri.

I soccorsi e i rilievi

A essere soccorso anche il conducente della Golf rimasto coinvolto nell’incidente. Per fortuna anche l’uomo non ha riportato gravi conseguenze nello schianto. Oltre al personale sanitario, ai vigili del fuoco del distaccamento di Rivoli e agli uomini della Polizia Stradale, sul posto sono intervenuti anche i tecnici Ativa per regolare la viabilità e per la messa in sicurezza della carreggiata. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti, ma dopo le operazioni di soccorso è ripreso regolarmente.