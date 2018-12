Incidente stradale nel pomeriggio di domenica 23 dicembre sull’autostrada A5 Torino-Aosta tra gli svincoli di Volpiano e Settimo Torinese.

Incidente stradale

Un uomo mentre era alla guida della sua auto ha perso improvvisamente il controllo ed è finito fuori strada. L’auto ha terminato la corsa con ruote all’aria oltre il fossato.

Lo schianto

Lo schianto è stato violento, ma il conducente è uscito illeso dall’auto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Volpiano, il 118 e la polizia stradale di Chivasso.

L’autista

L’uomo è stato trasportato in via precauzionale al pronto soccorso. Secondo i primi accertamenti era al volante con un valore di alcol nel sangue doppio rispetto al limite consentito. Adesso, l’uomo che vive in Canavese rischia una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente di guida.

