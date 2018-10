Incidente stradale a Leini intorno alle 7.15 di questa mattina. Sono rimasti coinvolti un tir e due auto. Una donna ferita.

Incidente stradale

Erano le 7.15 circa di questa mattina quando a Leini, in viale Italia, all’altezza della cappella San Rocco, sono rimasti coinvolti in un incidente un tir Iveco Stralis e due auto. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti un tir e un’auto si sono scontrati, una seconda auto che sopraggiungeva è finita nel fosso che costeggia la strada nel tentativo di evitare l’incidente.

Ferita una donna

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, i vigili del fuoco di Stura e Centrale, oltre al personale medico del 118 con la medicalizzata proveniente da Settimo e la Croce Rossa di Leini. Nell’impatto una donna è rimasta ferita ed è stata accompagnata al San Giovanni Bosco di Torino in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Venaria e la municipale di Leini.

Traffico in tilt

Disagi alla viabilità: la rotonda di via Torino è rimasta bloccata, in tilt viale Italia, via Torino e viale Europa.

