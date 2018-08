Incidente a Borgofranco, un uomo è rimasto ferito ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Come riporta IL CANAVESE.

Incidente a Borgofranco

Incidente nel pomeriggio di ieri domenica 5 agosto in località Ivozio a Borgofranco d’Ivrea.

Le cause

Per cause in corso d’accertamento un uomo al volante di un’Alfa Romeo ha perso il controllo della vettura in prossimità di una curva, andando a sbattere violentemente contro il guard rail mentre da Borgofranco procedeva in direzione della Valle d’Aosta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 con la Croce Rossa di Settimo Vittone, oltre ai carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’uomo al volante della vettura al momento dello schianto era solo in auto, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasportato all’ospedale per le cure del caso ma non sarebbe in pericolo di vita.