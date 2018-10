Incidente sulla A4, lunghe code e rallentamenti. Il traffico ha ricominciato a circolare solamente da poco.

Incidente sulla A4

Un incidente tra una vettura e un autoarticolato ha causato lunghe code e rallentamenti per alcune ore, questa mattina, mercoledì 24 ottobre. Lo scontro è avvenuto nei pressi della Cebrosa, all’altezza dell’uscita di Settimo in area centro commerciale Settimo Cielo.

I soccorsi

L’impatto ha inizialmente fatto temere il peggio, infatti, intorno alle 11 di stamane sono atterrati sulla carreggiata in direzione Torino due elisoccorsi per prestare le cure ai conducenti dei mezzi coinvolti. Fortunatamente, nonostante lo scontro, non hanno riportati gravi conseguenze. Sul posto, inoltre, la Polizia stradale.

Il traffico in tilt

L’incidente e i soccorsi hanno causato la chiusura temporanea dell’autostrada. Il traffico ha quindi subito rallentamenti e disagi che si sono protratti per alcune ore. Al momento, comunque, la circolazione ha ripreso a defluire normalmente.