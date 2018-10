Lunga cosa tra Volpiano e Settimo per un incidente sulla A4 sulla carreggiata per Torino.

Incidente sulla A4

E’ avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 ottobre, un incidente sulla autostrada A4 Torino – Milano. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata in direzione Torino tra i caselli di Volpiano Sud e Settimo Torinese. Lo schianto ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione stradale e ha causato una lunga coda che ha raggiunto i 3 chilometri. I veicoli, infatti, hanno avanzato a passo d’uomo con lunghe interruzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso.

Tre auto coinvolte

Sono tre le auto che sono rimaste coinvolte nello schianto di questo pomeriggio. Si tratta, in particolare di due utilitarie e un Suv. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, su cui lavorano gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, a provocare il grave disagio sarebbe stato il primo schianto tra due vetture a cui è seguito, pochi secondi dopo, il tamponamento da parte della terza vettura.

Feriti lievi

Non destano preoccupazioni le condizioni cliniche dei coinvolti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Si tratterebbe, secondo quanto è emerso dopo lo schianto in autostrada, di due feriti trasferiti al pronto soccorso, rispettivamente, in codice verde e in codice giallo. La circolazione sulla autostrada A4 è ripresa regolarmente dopo i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli del caso.