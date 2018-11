Due feriti dopo lo schianto tra auto per un incidente sulla Torino-Milano.

Incidente sulla Torino-Milano all’altezza di Settimo

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi sulla carreggiata dell’autostrada Torino-Milano (altezza di Settimo). Due auto, tra cui una Renault Twingo, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Due feriti

Sono due i feriti, per fortuna lievi, che sono rimasti coinvolti e contusi nello schianto. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Torino Stura.

La dinamica e il traffico in tilt

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro avvenuto sulla carreggiata per Torino. I rilievi delle forze dell’ordine chiariranno le cause dello scontro. Il traffico ha subito ripercussioni e rallentamenti per consentire le operazioni di mezza in sicurezza della carreggiata.