Incidente sull’autostrada A4, travolto e ucciso un ragazzo. Il giovane dopo aver provocato un tamponamento è sceso dall’auto e, successivamente, investito da un’altra vettura che procedeva in direzione Milano.

L’incidente

E’ successo è successo all’alba di quest’oggi, venerdì 14 febbraio 2020, il grave incidente sull’autostrada A4. Un giovane, dopo aver tamponato una Alfa Romeo 147, a bordo di una Fiat 500L, è sceso dall’auto ed è stato travolto da una Polo condotta da una donna. Probabilmente voleva accertarsi delle condizioni del conducente dell’auto che aveva urtato sulla corsia dell’autostrada.

I soccorsi

Inutili i soccorsi per il ragazzo, classe 1990. Sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nell’incidente ci sono altri due feriti, lievi, trasportati in codice verde in pronto soccorso. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della giovane vittima.

Circolazione riaperta

L’incidente è avvenuto poco dopo l’uscita di Settimo. Traffico bloccato quindi sull’A4, in direzione Milano, con chiusura del tratto tra Settimo e Volpiano, per circa 4 ore. La PolStrada, dopo i rilievi di rito, ha poi riaperto il traffico sulla direttrice dell’A4.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++