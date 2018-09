Incidente tra auto, suv contro un palo. Lo scontro all’incrocio tra via Galileo Ferraris e via Pascoli. Coinvolti una Renault Clio e una Kia Sorrento.

Incidente tra auto

Grave scontro, poco prima delle 22 di ieri, giovedì 6 settembre, all’incrocio tra via Galileo Ferraris e via Pascoli. A scontrarsi tra loro una Renault Clio, che proveniva da via Pascoli e un suv Kia Sorento che percorreva via Ferraris in direzione via Milano / via Rio San Gallo.

La dinamica dell’impatto

Lo scontro tra le due vetture è avvenuto proprio in prossimità dell’incrocio ed è stato inevitabile. Saranno gli accertamenti e i rilievi degli agenti della Polizia Municipale a chiarire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione e secondo le prime testimonianze raccolte, la conducente della Renault Clio, avrebbe svoltato in via Galileo Ferraris senza accorgersi dell’arrivo del suv Kia. Il conducente di quest’ultimo, per evitare l’impatto, avrebbe sterzato bruscamente per evitare l’impatto, schiantandosi contro un palo e sul marciapiede destro della carreggiata.

Ferita la conducente

La conducente della Renault Clio, V. V., classe 1973 e residente a Settimo, è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. E’ stata quindi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso in codice verde, qui è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Non è rimasto ferito, fortunatamente, il conducente del suv. Anche lui settimese, F. P. del 1981, a bordo dell’auto trasportava un bambino rimasto illeso.

I curiosi

Tanti i curiosi che dopo il forte impatto tra le due vetture si sono riversate in strada per assistere alle operazioni di soccorso e di rimozione dei due veicoli. Nelle prossime ore verrà inoltre valutata la stabilità del palo dell’illuminazione pubblica contro cui si è schiantata il suv Kia.

