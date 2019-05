Ieri, sabato 4 maggio 2019 si è verificato un tremendo incidente stradale nel quale ha perso la vita un motociclista di 42 anni. Lo scontro ha coinvolto tre moto e un’auto.

Incidente fra tre moto e un’auto

Gravissimo incidente ieri pomeriggio, sabato 4 maggio 2019, sulla strada di Sessame fra tre moto e un’auto. Ad avere la peggio è stato uno dei motociclisti, un 42enne che vive nel Torinese che è deceduto sul colpo. Lotta per la vita un’altra persona che viaggiava in moto, portata d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Alessandria.

La vittima

A perdere la vita è stato Salvatore Alessandro Laurita classe 1977, residente ad Avigliana. Laurita viaggiava a bordo della sua Triumph. Con lui, in questo giro in moto, c’erano anche Luca Massaro, classe 1983 e residente a Torino nonché l’amico di Settimo Torinese, Walter Savigni, di 43 anni.

I soccorsi

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente nè la responsabilità alle quali stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Canelli che hanno anche eseguito i rilievi.

