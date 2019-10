Un uomo investe un pedone e scappa. L’uomo investito, un 37enne richiedente asilo non è in pericolo di vita. Come riporta Il Canavese

Investe pedone e scappa

Incidente la scorsa notte, intorno alle 2.30 a Montalto Dora, in via Ivrea. Un richiedente asilo di 37 anni, originario della Nigeria, è stato investito da una Volkswagen Golf mentre camminava sul ciglio della strada insieme ad altri connazionali.

Omissione di soccorso

L’uomo alla guida dell’auto non si è fermato a prestare soccorso al 37enne, ma si è rapidamente allontanato dal luogo dell’incidente. Il ferito è stato soccorso ed è stato immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 che hanno stabilizzato l’uomo e lo hanno portato in codice giallo all’ospedale di Ivrea dove si trova ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Ha riportato un serio trauma cranico.

La denuncia

Il ragazzo al volante della Golf si è poi costituito presso la caserma dei carabinieri poco dopo. Si tratta di un 29enne che è stato denunciato per omissione di soccorso.

