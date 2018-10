Juve-Napoli, daspo per il tifoso della squadra partenopea. E’ il Questore di Torino Francesco Messina ad averlo disposto.

Il Questore di Torino Messina ha emesso un provvedimento DASPO nei confronti del sostenitore del Napoli, N.P., non residente in Campania. In occasione dell’incontro calcistico Juve Napoli del 29 settembre, disputato all’Allianz Stadium, la polizia lo aveva arrestato per il lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento.

Il caso

Il sistema di videosorveglianza interna ha ripreso il ventiseienne mentre danneggiava, prima con calci e poi con le mani, un seggiolino e, in seguito lo scagliava nell’adiacente settore “Est”, riservato alla tifoseria juventina.

Fermato

Il giovane, costantemente monitorato, era stato successivamente fermato dagli operatori della Polizia di Stato al termine del primo tempo della partita e tratto in arresto.

Vietato l’accesso allo stadio per tre anni

Alla luce della pericolosa condotta tenuta dal sostenitore partenopeo e la conseguente necessità di precludergli analoghe iniziative in occasione di future manifestazioni sportive calcistiche, per prevenire eventuali episodi pregiudizievoli per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Torino ha vietato a N.P. per tre anni l’accesso agli stadi ove si disputano gli incontri di calcio dei campionati di serie “A”, “B”, Lega Pro Divisione Unica, Coppe nazionali ed internazionali. Il divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana.

