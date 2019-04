Juventus Ajax, fermati tifosi olandesi a Settimo Torinese dalla Digos di Torino. Il big match di Champions League è in calendario per domani, martedì 16 aprile 2019.

Domani sera alle 21 sarà fischiato il calcio di inizio di una delle partite più importanti per la Juventus di Max Allegri. Infatti, all’Allianz Stadium si svolgerà la partita di ritorno della Champions League Juve-Ajax.

Quest’oggi, lunedì 15 aprile, sono scattati i controlli della sicurezza predisposti in vista di questo appuntamento calcistico. Al casello di Settimo Torinese, infatti, un pullman e un pulmino di tifosi olandesi in arrivo a Torino. Con loro avevano oggetti atti ad offendere che gli uomini della Digos hanno naturalmente sequestrato. Inoltre, cinque ultrà avevano con sé petardi, armi, guanti rinforzati di sabbia, paradenti e fumogeni. A queste cinque persone è stata vietata la possibilità di entrare allo stadio.

La notizie è stata immediatamente commentata dal Vice Premier Matteo Salvini nonché Ministro dell’Interno:

Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi DELINQUENTI non devono più mettere piede in un campo di calcio!

Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi.https://t.co/Y2e9imJgJz

