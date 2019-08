La società di baseball settimese e l’assessorato allo sport hanno partecipato ad un bando europeo per creare la prima squadra di baseball italiana di Mixed Ability

La Bc Settimo abbatte le barriere con la Mixed Ability

Inclusione sociale e sport, un progetto ambizioso su cui la Bc Settimo Baseball e l’assessorato allo Sport sono al lavoro. Obiettivo, creare una squadra di Mixed Ability, la prima di baseball in Italia. «L’idea nasce subito dopo la promozione della prima squadra in serie A – spiega la presidente Patrizia Sciarelli -. Unire una disciplina sportiva poco conosciuta ma appassionante come il baseball alla possibilità di creare inclusione e legami con persone disabili. Una bella sfida, insomma». Così il direttivo ha coinvolto il tecnico della squadra, portando avanti un progetto innovativo che ha già riscosso un buon successo.

Il ruolo dell’assessorato

Venuto a conoscenza dell’idea, l’assessore Daniele Volpatto ha coinvolto la società nella partecipazione a un bando europeo. «Per concretizzare questo progetto – spiega Sciarelli – sono necessari fondi per la formazione sia della dirigenza, sia dei facilitatori (i giocatori normo-dotati, ndr), sia per l’organizzazione di eventi sportivi dedicati alla Mixed Ability. Avevamo il progetto pronto in un cassetto, è stato sufficiente adeguarlo e inviare la documentazione prodotta. E’ un bando estremamente ambizioso, ma per noi rappresenta sicuramente un primo importante passo». Così nei prossimi mesi, i giocatori della Bc Settimo saranno coinvolti in un percorso finalizzato al primo torneo con compagni disabili, che si terrà a marzo. «I giocatori hanno accolto il progetto con curiosità – racconta Sciarelli -. Abbiamo già avuto i primi incontri, ma da settembre partirà il lavoro di formazione e, a seguire, di allenamento. Siamo entusiasti».

Il commento di Volpatto

Entusiasta è lo stesso assessore allo Sport che commenta: «Ben vengano queste iniziative che producono ricchezza al territorio e capacità di attrarre fondi. La Mixed Ability è un progetto interessante, volto al radicamento e all’integrazione sociale, un’idea da coltivare e da estendere anche ad altre realtà. Felici di collaborare con soggetti che propongono questo genere di attività».

