Il centro Fenoglio si riconferma campione del Football Communities, il torneo dedicato ai centri di accoglienza piemontesi e si guadagna l’accesso al Balon Mundial

Ancora un successo per il Fenoglio

Si riconferma campione del Football Communities il centro Fenoglio. Una vittoria che arriva per il secondo anno consecutivo e che stacca il pass per l’accesso diretto al Balon Mundial – Festival dello sport e delle Comunità Migranti, che si svolgerà il prossimo 15 giugno.

La squadra settimese, composta da giovani richiedenti asilo ospiti del Centro d’accoglienza Fenoglio e inseriti all’interno del Progetto Sprar/Siproimi (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), si è allenata in questi mesi presso il campo della Parrocchia Santa Maria. Giocatori, allenatori e dirigenti hanno quindi portato avanti questo progetto con grande impegno e dedizione, supportati anche dai volontari.

Lo sport come collante sociale

«L’esperienza – commentano i protagonisti – è stata molto positiva. Lo sport in questo contesto ha avuto una grande capacità d’aggregazione e un ruolo sociale importante. Ha promosso valori come lo spirito di gruppo, la tolleranza, il senso di appartenenza comune e ha svolto il ruolo di facilitatore nel difficile percorso dell’integrazione. L’appartenenza a una squadra – proseguono -, può costituire per i ragazzi ospiti del Centro uno strumento per il riscatto sociale, un forte simbolo d’identità, poiché trasforma gli atleti in attori collettivi che hanno gli stessi obiettivi e condividono interessi comuni». Tante le realtà coinvolte in questa avventura, tra cui i commercianti di articoli sportivi per la fornitura dell’attrezzatura, cittadini che hanno vestito i panni di allenatori e di dirigenti.

Prossima fermata Balon Mundial

La compagine settimese ha sfidato nove squadre da domenica 12 maggio a sabato 1 giugno, presso l’impianto sportivo Regaldi, Via Monteverdi 4 a Torino. Adesso la squadra si preparerà nuovamente per il Balon Mundial che si disputerà dal 16 giugno al 22 luglio presso il Parco della Colletta a Torino. Il Centro Fenoglio avrà così l’onore e il compito di rappresentare per il secondo anno consecutivo tutti i centri di accoglienza di Torino e Provincia nell’importante manifestazione.