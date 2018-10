Ladri sfasciano due chalet, la rabbia dei volontari che hanno scoperto l’amare sorpresa. I fatti risalgono al weekend da venerdì 19 e domenica 21 ottobre.

I fatti risalgono alle notti di venerdì 19 e domenica 21 e seguono il medesimo canovaccio, tanto da fornire l’impressione che dietro essi si possa celare l’ombra degli stessi autori: forzatura della finestra nel retro, irruzione all’interno dello chalet e sottrazione di ogni oggetto di valore o comunque commerciabile. Va inoltre aggiunto in entrambi i casi lo scassinamento delle macchinette del caffè, con il preciso intento di impadronirsi dell’incasso. E’ questa la situazione di disagio che ha caratterizzato il risveglio dei volontari delle strutture «Oasi della Speranza» di Via Monviso e di Via di Vittorio, rimasti sconcertati per l’accaduto.

I fatti

Nel primo caso i ladri avrebbero fatto irruzione nel parco scavalcando facilmente la staccionata adiacente a Via della Costituzione. In seguito, raggiunto lo chalet e oscurate le telecamere, segue il (vano) tentativo di penetrazione all’interno della struttura attraverso la forzatura della porta principale. Fallendo nell’intento, i malviventi riescono comunque a irrompere nella casetta in legno dopo aver scassinato una delle finestre: viene portato via il televisore, cui va aggiunta la forzatura delle serrature dei cassetti in tutti i mobili. Ciò comporta conseguentemente anche l’estorsione di carte da gioco, giochi da tavolo e di documentazione relativa a gestione e andamento dello chalet. Come se non bastasse viene manomessa anche la macchinetta del caffè, con tutto quanto il relativo incasso contenuto sottratto. Il tutto nel silenzio più assoluto, senza che l’allarme (automaticamente attivato dal Comune) suonasse, venisse percepito e potesse far sì che i furti fossero sventati attraverso l’immediato intervento da parte delle forze dell’ordine. Il secondo episodio segue a sole 48 ore e riguarda la struttura gestita dai volontari di Via di Vittorio: questi infatti chiudono adeguatamente lo chalet intorno alle 23.30, dopo essersi ritrovati per assistere al derby Inter-Milan. Poche ore dopo il fattaccio, con i malviventi che irrompono nel retro della casetta scavalcando dal cortile del condominio situato nella parallela Via Allende: qui si impossessano di un attrezzo di lavoro di cui i volontari si avvalgono per adoperare mansioni e forzano la finestra retrostante. Una volta entrati riescono nell’intento di rubare uno stereo e soltanto il telecomando del televisore, probabilmente eccessivamente pesante per riuscirlo a sottrarre senza far rumore mantenendolo integro. Anche in questo caso viene infine forzata la macchinetta del caffè, tuttavia senza successo in quanto non vi è contenuto alcun incasso in moneta.

Dal Comune

«Sono stato informato immediatamente di quanto accaduto – commenta sconsolato l’assessore all’ambiente Massimo Pace -. Ho evidentemente avvertito tutti i coordinatori degli chalet settimesi di prestare la massima attenzione. Speriamo soltanto che questi episodi non si ripetano nei prossimi giorni. Sono situazioni spiacevoli che provocano dispiacere in tutti noi».

