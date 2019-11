Lavori alla Chiesa San Pietro, chiude causa precauzionale via Teologo Antonino

Lavori alla Chiesa San Pietro

Procedono i lavori interni alla Chiesa San Pietro del centro storico di Settimo che, lo scorso 9 agosto, ha subito un cedimento strutturale. I lavori, in questo momento, stanno riguardando il consolidamento del duomo. In questo stesso periodo, inoltre, gli operai stanno lavorando anche alla ristrutturazione del vecchio oratorio.

Via Teologo Antonino chiusa

In attesa dell’ordinanza firmata dalla sindaca Elena Piastra, dalle 12 di oggi – 22 novembre – gli agenti della Polizia locale hanno provveduto a transennare via Teologo Antonino. Una misura in via del tutto precauzionale perché il frequente passaggio dei veicoli nella via del centro storico, ai piedi della parte posteriore della chiesa, potrebbe causare vibrazioni che potrebbero compromettere l’opera di consolidamento. Al momento non risultano segnalazioni relativi a ulteriori danneggiamenti strutturali, per questo si tratta di una misura adottata soltanto in via preventiva.

La chiusura della strada, secondo quanto si apprende, potrebbe prolungarsi per alcuni giorni. Sul posto è arrivato anche il vicesindaco Giancarlo Brino, con delega alla sicurezza, per sincerarsi di quanto stesse accadendo.

Notizia in aggiornamento.