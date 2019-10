Le auto dei runner ancora nel mirino dei ladri. Brutta sorpresa la scorsa settimana per alcuni podisti che avevano lasciato l’auto al parco De Gasperi di Settimo Torinese.

Le auto dei runner nel mirino dei ladri

Furti al parco a Settimo. La scorsa settimana nel mirino dei ladri sono finite ancora una volta le auto di alcuni podisti. Cresce, nell’ambiente dei runner, la preoccupazione, anche perché non è la prima volta che episodi del genere accadono sul territorio, non soltanto a Settimo. Si tratta di episodi che, purtroppo si ripetono spesso. I ladri, certamente, prima di entrare in azione, monitorano il territorio e studiano i movimenti delle auto. Certamente è accaduto così anche in questa occasione.

I consigli

Il Consiglio, dunque, per chi corre, è quello di lasciare la macchina al parcheggio praticamente vuota, senza oggetti in vista, per evitare sgradevoli sorprese.

Le macchine dei runner sono da tempo prese di mira anche durante le corse. E’ per questo che gli organizzatori delle manifestazioni, il più delle volte si premurano anche di promuovere la sorveglianza dei parcheggi.

Anche a San Mauro sono stati «denunciati» più episodi del genere, sempre ai danni di podisti, che avevano lasciato la loro auto in piazza Mochino o in piazza Gramsci, le due aree certamente più comode per poter poi usufruire della pista ciclabile.

Gli appassionati della corsa, in particolar modo in questi ultimi anni, sono decisamente aumentati sul nostro territorio, anche perché è cresciuta la rete dei parchi dove poter fare attività fisica in assoluta tranquillità. Certamente episodi come quelli che sono accaduti la scorsa settimana a Settimo creano molti malumori e preoccupazioni, perché fanno crescere la sensazione di insicurezza tra la gente.

