Ancora segnalazioni di furti e di danni alle auto dei runners finite nel mirino dei ladri nei pressi del parco.

Nel mirino dei ladri

Si sono registrate nei giorni scorsi numerose segnalazioni di furti commessi all’interno delle auto dei cittadini appassionati di corsa che, ogni giorno, frequentano l’area del Parco De Gasperi di Settimo Torinese. Una vicenda che torna all’onore della cronaca, di tanto in tanto, come se si trattasse di una vera e propria recrudescenza del fenomeno. I runners parcheggiano l’auto nei pressi dei parchi prescelti e, al ritorno dalla corsetta quotidiana, si ritrovano con i finestrini infranti e un furto con cui fare i conti.

Le aree interessate

Non è soltanto l’area del parco De Gasperi di Settimo Torinese ad essere toccata dal problema. Insieme alla zona parcheggio del parco fluviale del Po, nell’area di Borgata Paradiso (ai confini con San Mauro) non sono mancati casi di questo genere. Tanto che in passato, in occasione di eventi e manifestazioni di massa, sono stati persino predisposti servizi di controllo con l’impiego delle associazioni del territorio.

Il fenomeno, intanto, riguarda anche la zona di San Mauro Torinese. Qui, in particolare nei pressi di piazza Gramsci e piazza Mochino, sono stati registrati alcuni casi di danneggiamenti finalizzati al furto all’interno delle auto.

I consigli

Per chi corre, quindi, il consiglio è quello di lasciare la macchina al parcheggio priva di qualsiasi tipo di effetto personale. Evitando di lasciare oggetti in vista all’interno dell’abitacolo che possano diventare oggetto delle mire dei ladri. Tutto questo al fine di evitare spiacevoli sorprese. A maggior ragione dopo che, negli ultimi anni, il numero dei runners è aumentato sensibilmente grazie anche all’implementazione del sistema dei parchi e delle zone dedicate all’attività fisica su tutto il nostro territorio.

