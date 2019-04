I residenti ed i frequentatori del parco Berlinguer si lamentano delle “condizioni pietose” in cui si trovano le strutture dell’area verde

Il parco Berlinguer in condizioni precarie

Con l’arrivo della primavera anche il parco Berlinguer è tornato a essere frequentato non solo da sportivi e camminatori, ma anche da intere famiglie. Peccato, però, che le condizioni di alcune strutture del parco sembrano lasciar sempre più a desiderare. Lo dimostrano le evidenti condizioni precarie delle staccionate poste lungo il perimetro che costeggia via Raffaello Sanzio.

Le lamentele dei frequentatori del parco

«Condizioni pietose che sono sotto gli occhi di tutti», lamentano i frequentatori del Parco. «Quest’area, quando è stata inaugurata, era stata venduta come un vero e proprio fiore all’occhiello del verde cittadino, e invece adesso sembra essere particolarmente trascurata», concludono.

«Speriamo che l’Amministrazione intervenga il prima possibile per riparare queste staccionate distrutte, sta per arrivare la bella stagione e non vogliamo frequentare un parco disastrato».