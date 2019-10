Litiga con il vicino e lo uccide: omicida in fuga a Pinasca, nel Torinese. L’omicidio è avvenuto ieri, venerdì 18 ottobre 2019 in borgata Case Sparse.

Litiga con il vicino e lo uccide

Erano le 18 quando due vicini di casa a Pinasca, nel Torinese hanno iniziato a litigare. Diverbio che però è finito con una tragedia, la morte di Mirai Asuntino di 66 anni ucciso, appunto, dal vicino con una pistola. Asuntino era originario della Sardegna e, al momento del delitto, si trovava per strada insieme ala compagna.

La fuga dell’omicida

Subito dopo aver esploso i colpi, alle gambe e al torace, il 70enne sarebbe scappato nei boschi che ci sono nell’area della Val Chisone. Immediatamente avvertiti i carabinieri di quanto era successo, le ricerche dell’uomo sono ancora aperte. Le battute di ricerca degli uomini dell’Arma non hanno ancora dato esito positivo.

I soccorsi

Inutile invece l’arrivo del 118. Non hanno potuto far nulla per salvare la vita ad Asuntino.

L'AGGIORNAMENTO:Uccide il vicino di casa e scappa: arrestato

