Malore per il papà del fumetto Capitan Harlock, è grave. Leiji Matsumoto è a Torino per alcuni eventi sul territorio, ma stasera è stato colpito da un malore.

Leiji Matsumoto

Si è sentito male questa sera, nella stanza dell’hotel dove soggiorna da ieri. Leiji Matsumoto, 82 anni, disegnatore di Capitan Harlock, è stato colto da malore. Sul posto, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al maestro prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino.

Il papà di Capitan Harlock

Il disegnatore è il papà del celebre personaggio. Il suo soggiorno a Torino è per celebrare i 40 anni dalla prima messa in onda in Italia. Questa sera, avrebbe dovuto presenziare a un evento organizzato al Cinema Massimo.

Apprensione per il maestro

Secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia grave.

