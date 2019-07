Il violento nubifragio che si sta abbattendo sulla provincia di Torino sta portando con sé pesanti conseguenze.

Maltempo, alberi abbattuti e disagi in provincia

Dalle 22 circa di oggi, venerdì 26 luglio, un violento nubifragio si sta abbattendo su tutto il territorio della provincia di Torino. Tanti i disagi che si stanno verificando da Torino ai comuni limitrofi, comprese le arterie stradali di collegamento cittadine ed extraurbane.

Alberi caduti, c’è un ferito

Un albero è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento in corso Giulio Cesare. Un evento che ha causato la decisione di interrompere la circolazione del tram della linea 4 Gtt. I vigili del fuoco e gli operatori della Polizia locale sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità.

Un albero, inoltre, è caduto anche sulla carreggiata della tangenziale nord di Torino nei pressi dell’uscita di Caselle, colpendo un mezzo in transito. Secondo quanto si apprende il conducente è rimasto ferito, ma non si conoscono ancora ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. Si trarrebbe di una donna che viaggiava a bordo di una Fiat Punto.

Tangenziale chiusa

A causa della caduta dell’albero che ha investito la carreggiata, l’Ativa, la società che gestisce il tratto tradale ha deciso di interrompere la circolazione sull’arteria. Così, infatti, si legge sul sito internet della società.

Traffico bloccato tra gli svincoli di interscambio Falchera e Borgaro in direzione Piacenza-Frejus causa condizioni meteo avverse (forti temporali in atto).

Disagi anche a Settimo

La forte perturbazione che si è abbattuta su tutta la provincia di Torino non ha risparmiato Settimo. Qui, in particolare, sebbene non siano state ancora segnalate situazioni di particolare criticità, si registra il forte disagio provato al parco De Gasperi dai tanti cittadini presenti nell’area in occasione della Festa Bavarese che si sta svolgendo in questi giorni. Il vento e la pioggia hanno colto di sorpresa le molte decine di persone presenti che hanno cercato rifugio al coperto. Alcune delle quali, ancora, sono state “prelevate” dalle auto direttamente all’interno dell’area parco.

Foto da Facebook.

+++Notizia in aggiornamento +++