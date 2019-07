Dalle 21,30 della serata di ieri, venerdì 26, i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati su più fronti.

Maltempo in provincia

Sono pesanti le conseguenze che sono state registrate a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nella serata di ieri su tutto il territorio della provincia di Torino. Oltre alla pioggia incessante sono state soprattutto le forti raffiche di vento a creare i maggiori disagi tra il capoluogo e i comuni della Città metropolitana di Torino.

150 interventi per i vigili del fuoco

Il lungo lavoro dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Torino è iniziato intorno alle 21,30 quando sono stati attivati i primi servizi di soccorso necessari per il forte nubifragio. Da quell’ora gli operatori hanno effettuato 150 interventi che si sono protratti per l’intera nottata.

Alberi abbattuti dal vento

Numerosi i casi di alberi spezzati dalle forti raffiche di vento. Come quello abbattuto in corso Giulio Cesare e che ha costretto a procedere all’interruzione della linea del tram 4 di Gtt. Altri alberi, ancora, sono stati abbattuti in via Catania e in strada del Francese, sempre nel capoluogo.

Una ragazza ferita in tangenziale

Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi l’incidente che si è verificato nella serata di ieri all’uscita di Caselle della tangenziale nord di Torino. Un albero è caduto sull’asfalto investendo una Fiat Punto che sopraggiungeva. Fortunatamente la conducente è rimasta ferita soltanto lievemente. Per consentire le operazioni di detriti la circolazione sull’arteria è stata interrotta a partire dal casello di Settimo-Falchera in direzione Torino.

Disagi anche a Venaria

Alberi in strada e allagamenti anche a Venaria Reale. Anche nella città della Reggia i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per far fronte alle situazioni di criticità che si sono verificate su tutto il territorio, compresa quella della caduta di un albero in via Iseppon. Allagamenti e detriti anche sulle carreggiate della direttissima de La Mandria.

A Settimo

Attimi di preoccupazione, ma nessuna conseguenza particolare per le conseguenze del maltempo a Settimo. Il momento di caos maggiore, secondo le ricostruzioni, si è registrato all’interno del Parco De Gasperi dov’era in corso la Festa Bavarese. Decine le persone che hanno cercato rifugio dalla pioggia. Uno dei tendoni è stato sferzato dal vento, ma nessuno ha subito conseguenze.

Le previsioni per oggi

Continua anche per oggi, sabato 27, e per l’intero week end l’allerta per l’ondata di maltempo che la perturbazione porta con sé. A partire dalla tarda mattinata, infatti, sul territorio della provincia sono previsti possibili rovesci anche a carattere temporalesco.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?