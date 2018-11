Si avvicina l’allerta rossa per l’allerta maltempo su tutta la provincia. Strade e ponti chiusi.

Maltempo in provincia

E’ una vera e propria escalation di allerta, su tutta la provincia di Torino, per le condizioni meteo che continuano a preoccupare tutto il territorio. Dopo le grandi precipitazioni registrate nelle ultime ore su tutta la Città Metropolitana, l’allerta si prepara a crescere. Impegnando, sempre di più, personale degli enti locali, della Polizia Municipale e di tutte le associazioni di protezione civile attive sul territorio.

Si avvicina l’ALLERTA ROSSA

Al momento l’allerta per il nostro territorio – secondo le fonti dei volontari delle associazioni locali – è di “colore arancione”. Ma si prepara a superare un ulteriore livello di guardia e divenire “Allerta Rossa”. Per questo, su tutta l’area dei nostri comuni, il personale tecnico e competente in materia è operativo nell’attività di monitoraggio dei corsi d’acqua. In particolar modo i sindaci e i volontari di protezione civile sono impegnati da alcune ore in sopralluoghi nei punti considerati maggiormente sensibili e “a rischio”.

Strade e ponti chiusi:

A San Mauro sorvegliato speciale il “Ponte Vecchio”. Sul posto, insieme al sindaco, ci sono i volontari della Protezione civile e gli agenti della Polizia Municipale che monitorano costantemente il livello della portata delle acque del fiume Po. Anche se il livello di guardia non è stato ancora superato, l’annuncio della “piena ordinaria” del fiume torinese preoccupa non poco tutti gli addetti ai lavori.

Settimo sotto costante controllo

Le condizioni del corso d’acqua e l’attesa piena “ordinaria” del fiume Po preoccupa anche a Settimo. Da ore, infatti, i tecnici dell’ente comunale e della protezione civile e della polizia municipale, stanno costantemente monitorando le condizioni delle acque delle bealere e dei corsi d’acqua secondari. Per evitare fenomeni di allagamenti come quelli che si sono verificati in altre zone della provincia di Torino. Osservato speciale, ovviamente, è il fiume Po e il particolare il tratto di corso d’acqua dell’area attraversata dal ponte della strada provinciale 92 che collega Settimo a Castiglione. Qui la portata delle acque, nelle ultime ore, è aumentata sensibilmente. Anche se non è ancora stato diramato un vero e proprio allarme.

Tutte le strade chiuse a Torino

Le condizioni dei corsi d’acqua torinesi hanno fatto scattare un vero e proprio piano di prevenzione in via del tutto precauzionale. Di seguito il Comunicato del Comune di Torino che annuncia le chiusure delle strade.

La Protezione civile della Città di Torino è in stato di allerta per le condizioni del tempo e per le conseguenze sulla piena del Po. La situazione meteo/idrogeologica in città, secondo le previsioni offerte dall’Arpa, è ora in codice giallo (bassa criticità) mentre le previsioni della piena del Po sono su un gradino più alto, quello arancio (moderata criticità). Un’allerta moderata dunque, di vigilanza ma senza particolari preoccupazioni. Al momento sono chiuse le aree lungo i fiumi tra corso Regina Margherita e Moncalieri, tutti i percorsi ciclabili e le attività socio-ricreative, compreso il Borgo Medievale, sono chiusi per precauzione. Il monitoraggio della Protezione civile è più attento sull’area del Fioccardo e del torrente Sappone, dove alcune abitazioni sono più a rischio. Agli abitanti è stato consigliato di mettere al sicuro gli oggetti e gli automezzi posti in seminterrati o ai piani terra.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!