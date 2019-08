Gli agenti del Commissariato di Barriera di Milano hanno evitato che la donna venisse nuovamente aggredita.

Maltrattata dall’ex geloso

Si era recata presso l’abitazione del suo ex compagno per ritirare alcuni effetti personali dopo aver interrotto la relazione con l’uomo. Troppi gli episodi di maltrattamenti che aveva dovuto subire da parte di quell’uomo, un trentottenne italiano con problemi di alcolismo, che la vessava. Episodi dettati dalla gelosia dell’ex compagno. Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia e di aggressione ai danni di una donna dopo la fine di un rapporto sentimentale. Un caso che, come tanti, avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi.

L’ennesima aggressione

Quando l’uomo ha visto la donna è scattata l’ennesima raffica di insulti e minacce, proseguita per alcuni minuti. Inevitabile per lei la richiesta d’aiuto agli agenti della Polizia del Commissariato di Barriera di Milano che sono intervenuti sul posto. La vista degli operatori, però, non è bastata a fermare gli intenti del trentottenne.

Colpita anche di fronte agli agenti

Una reazione tanto violenta che l’uomo non si è fermato neanche di fronte ai poliziotti, riuscendo a colpire la sua ex alla schiena, cercando di afferrarla più volte. Grazie all’intervento degli agenti, l’aggressione non andava buon fine, nonostante la forte resistenza opposta dall’uomo.

E’ stato arrestato

Immediato l’arresto per l’uomo, che negli ultimi mesi aveva minacciato più volte la donna, per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

