Manifestazione degli anarchici nel pomeriggio di oggi, sabato 9 febbraio a Torino.

Manifestazione degli anarchici

La risposta allo sgombero dell’Asilo occupato di via Alessandria Circa 500 anarchici si sono ritrovati oggi pomeriggio in piazza Castello a Torino per una manifestazione che si è poi trasformata in guerriglia urbana tra bombe carta e cassonetti incendiati.

Assaltato un bus

Alcuni black bloc hanno assaltato un bus di linea a Torino. Terrorizzati l’autista e i passeggeri. Infatti, i manifestanti sono saliti sul bus e hanno lanciato sostanze lacrimogene.

I feriti

Tre manifestanti sono rimasti feriti durante gli scontri. Poi, un giovane ferito in corso Regina Margherita avrebbe riportato un trauma cranico. I fermati dalla Polizia sono 12.

