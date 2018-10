Maria, la donna che cerca compagnia al cimitero. La donna è stata segnalata da alcuni cittadini di San Mauro infastiditi dalla costanza delle visite.

Donna che cerca compagnia al cimitero

Da tre anni, ogni giorno, si reca al cimitero, ma la scorsa settimana la sua quotidianità è stata notata da alcuni cittadini che – a torto o a ragione – hanno segnalato la sua presenza, infastiditi dalla costanza delle visite. Maria ha cinquant’anni da poco compiuti, è sola, ha perso entrambi i genitori e dalla scomparsa dei suoi cari più nessuno sembra occuparsi e preoccuparsi di lei. Il suo unico conforto sembra essere il camposanto, dove veglia la tomba degli anziani parenti in cerca della sporadica compagnia di qualche visitatore del cimitero. Chiede loro il nome, in alcuni casi il motivo della morte dei congiunti, ma – secondo molti – non dà fastidio a nessuno.

La segnalazione

Tuttavia, alcune settimane fa, la prima segnalazione gettata in pasto alla cattiveria dei social, ritraeva il quadro di una situazione divenuta sempre più intollerabile. Una persona scontrosa e aggressiva, invadente e fastidiosa che, pur di farsi notare, faceva dispetti ai frequentatori, così veniva descritta la signora Maria. Un post che non ha avuto largo seguito se non il punto di vista di alcuni utenti che smentivano la versione. Nei giorni scorsi invece, l’aggiornamento sulla vicenda ha avuto dei risvolti eccessivi, con una mescolanza di testimonianze discordanti tra loro e l’intervento del vicesindaco con delega alle Politiche sociali, Raffaele Quitadamo.

L’assessore

«Il caso è nuovo ai nostri uffici – spiega -, questo vuol dire che finora mai nessuno si è occupato di lei e della sua situazione. Abbiamo attivato l’iter per contattarla e le necessarie verifiche prima di avviare qualsiasi intervento in suo sostegno. Voglio capire la gravità della situazione, in modo tale da poter procedere nel migliore dei modi e nella sua piena tutela». Tutela che, finora, non è stata rispettata da parte degli stessi utenti della piazza virtuale che non si sono risparmiati dall’avanzare becere critiche su questa persona.

La chiamata ai vigili

Frequentatori del cimitero e operatori della cooperativa che gestisce la struttura, infastiditi dalla presenza – più o meno molesta – della signora Maria, mercoledì scorso hanno chiamato la Polizia Municipale. Gli agenti, intervenuti sul posto, l’hanno incontrata e rivolto l’invito di rivolgersi al Comune per chiedere eventualmente aiuto. «Nessuno ha interdetto alla donna l’accesso al cimitero – precisa Quitadamo, evidenziando come questo elemento denunciato sui social sia in realtà frutto della fantasia degli utenti -. Non sarebbe legale mettere il divieto di frequentare un luogo pubblico senza validissime motivazioni, e garantisco non è avvenuto nulla di tutto ciò. Gli agenti della Polizia municipale, esattamente come i dipendenti degli uffici che hanno in carico la vicenda, si sono comportati nel migliore dei modi. Gradirei che queste segnalazioni, i casi più delicati che viviamo in città, non vengano riversati su Facebook senza un minimo di rispetto per le persone coinvolte, ma che siano fatte delle segnalazioni sempre nel rispetto della privacy, contattando personalmente il Comune, l’assessorato o gli uffici competenti. E’ già la seconda volta a distanza di poche settimane che accadono simili, spiacevoli, episodi».

La soluzione

Intanto, Maria potrà continuare a frequentare il cimitero, facendo le sue quotidiane visite ai genitori e cercando conforto tra i freddi loculi del camposanto. Per lei, però, i dirigenti, l’assessore e gli enti attivi sul territorio sono al vaglio di soluzioni che possano darle sostegno e “ripararla” dalla pioggia di cattiveria sul suo conto.

