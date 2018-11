Martellate contro la sede Lavazza, il raid nella notte. Indagini in corso, gli inquirenti non escludono che, dietro all’attacco, vi possa essere la matrice anarchica.

Martellate contro Lavazza

Sono nove le martellate ben visibili sulle vetrate della guardiola della sede Lavazza di corso Piemonte 61, a San Mauro. Un raid avvenuto nella notte, intorno alle 2, per mano di sei soggetti, tutti travisati. Non è la prima volta che lo stabilimento viene colpito da un simile attacco.

Il raid

In un primo momento sono arrivate solamente tre persone. Hanno raggiunto lo stabilimento in sella di biciclette. Un sopralluogo, probabilmente, prima di tornare accompagnati da altri tre complici. Alcuni facevano da “palo” mentre gli altri erano intenti a danneggiare a colpi di martello le vetrate della guardiola. A terra hanno poi lasciato dei volantini con espliciti riferimenti agli scontri avvenuti nel quartiere Aurora, a Torino, con la realizzazione della nuova sede “Nuvola”, opera cruciale per la riqualificazione dell’area.

Indagini in corso

Terminato l’attacco, sono poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso da parte degli agenti della Digos e dei carabinieri della Compagnia di Chivasso. Gli inquirenti non escludono la pista anarchica.