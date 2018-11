Sabato di follia in centro a Settimo Torinese. In piazza Vittorio Veneto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri per sedare una maxi rissa tra baby gang.

Maxi rissa

Sabato 10 novembre in piazza Vittorio Veneto a Settimo Torinese le baby gang sono state protagoniste di una maxi rissa. Erano le stesse baby gang che già in passato, non troppo lontano, avevano messo a ferro e fuoco la città. Scaramucce e baruffe iniziate già nel pomeriggio con alcune futili discussioni e che, alla fine, hanno coinvolto circa 10-15 adolescenti. Tutto si è svolto nell’arco di pochissimi minuti, nei metri che separano viale Piave dalle piazze Donatori e Volontari. Da qui, un numeroso gruppo di ragazzi, si è spostato in fretta e furia per intervenire “in soccorso” di un amico impegnato in una discussione. Si sono allontanati così velocemente che è stato impossibile intercettarli e capire dove si stesse verificando la baruffa.

Le botte in serata

La giornata, però, non si è certo esaurita qui. Perché gli animi dei ragazzi in centro si sono scaldati ulteriormente, già poco dopo le 22. Un gruppo di giovanissimi, circa 30 in tutto, è stato protagonista di un’altra rissa, che si è consumata poco distante da quella del pomeriggio e quindi, tra viale Piave e piazza Vittorio Veneto. Sono stati protagonisti di scene di violenza che hanno allarmato subito i presenti che hanno chiesto l’immediato intervento dei carabinieri.

La centrale operativa, vista l’urgenza e la “particolarità” della situazione, ha inviato in piazza Vittorio tre pattuglie di militari, compresa quella dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile in servizio sabato sera.

Identificati i giovani

Una volta arrivati sul posto, quindi, gli uomini dell’Arma hanno identificato i ragazzi presenti. Moltissimi dei quali, secondo quanto trapela, sono minorenni. Alcuni, invece, sono stati accompagnati in caserma per essere ascoltati sui fatti. Due, secondo quanto emerge, le denunce sarebbero due, per le quali è stata anche informata la Procura dei Minori di Torino.

La manichetta

Secondo indiscrezioni, nel corso della rissa, sarebbe stata utilizzata anche una “manichetta” antincendio, probabilmente trafugata poco distante. I militari l’avrebbero ritrovata, poco distante dal luogo della scazzottata, nascosta in un cestino. Un “estremo” tentativo di liberarsi dell’oggetto andato, però, purtroppo male.