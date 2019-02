Maxi tamponamento sulla Cebrosa, tre feriti. Traffico paralizzato sul cavalcavia.

Maxi tamponamento

Sono in tutto quattro le vetture protagoniste di un maxi tamponamento avvenuto intorno alle 12.30 di quest’oggi, venerdì 8 febbraio, sul cavalcavia di strada Cebrosa, nei pressi del quartiere settimese del Villaggio Olimpia.

La dinamica

Lo scontro tra le quattro auto è avvenuto sul tratto discendente del cavalcavia, e in particolare sulla carreggiata di marcia in direzione via Torino – corso Romania. Le vetture coinvolte sono, nell’ordine, una Smart, una berlina Mercedes, una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto Abarth. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, su cui lavora la Polizia Municipale di Settimo, il tamponamento plurimo potrebbe essere stato causato proprio dalla Smart, l’ultimo dei veicoli in coda.

Tre feriti

Sono tre le persone che hanno riportato lievi ferite e traumi, a seguito dello schianto. Sono stati trasferiti dai sanitari del 118 negli ospedali Giovanni Bosco di Torino e di Chivasso. Due di loro in codice verde, un altro in codice giallo. Il traffico ha subito rallentamenti a causa della chiusura di una carreggiata, ma sta lentamente tornando alla normalità.