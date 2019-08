Il Comune di Settimo ha aperto le adesioni ai servizi scolastici per l’anno 2019-2020: è possibile presentare domanda per pre e post scuola e servizio mensa

Pre e post scuola

Il Comune di Settimo ha aperto le adesioni ai servizi scolastici per l’anno 2019-2020. In particolare si tratta della possibilità di presentare le domande per il pre e post scuola e per il servizio mensa. Per il pre e post scuola il modulo di adesione dovrà essere compilato e sottoscritto dal genitore e può essere consegnato presso l’ufficio Servizi Educativi o inviato via mail all’indirizzo: scuole@comune.settimo-torinese.to.it, allegando copia del documento di identità del richiedente. Nel caso si tratti di pre e/o post scuola della scuola dell’infanzia è necessario compilare anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dei genitori.

Mense scolastiche, via alle iscrizioni

Via anche alla raccolta di adesioni per il servizio di refezione scolastica nei plessi cittadini. Per quanto riguarda le iscrizioni, aperte già da ieri – 29 luglio -, per le famiglie che rientrano nelle fasce di reddito che danno diritto alla riduzione del costo del pasto nelle mense dovranno presentarsi con l’attestazione Isee in corso di validità presso l’Ufficio Servizi Educativi.

Nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30; lunedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,45. E’ bene, in questo senso, ricordare che nei mesi di luglio e agosto gli uffici sono chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?