Minorenne scomparsa: ricerche in corso in tutto il Piemonte. Si tratta di Valentina, 17 anni, ospite di una comunità a Montiglio Monferrato.

Minorenne scomparsa

Come riportano i colleghi di Notizia Oggi, non si hanno più notizie di Valentina, 17 anni, da sabato quando si è allontanata dalla comunità in cui era ospite. Non ha con sè cellulare nè documenti.

L’identikit

Valentina è alta 1 metro e 50 e al momento della scomparsa indossava abbigliamento scuro e scarpe bianche. Fra i segni distintivi piercing al naso, alla lingua e dilatatore al lobo dell’orecchio destro.

I riferimenti

Chiunque avesse notizie utili a ritrovarla si rivolga alle forze dell’ordine. Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

