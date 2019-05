Ancora modifiche alla viabilità del centro storico cittadino, ecco le strade che chiuderanno.

Modifiche alla viabilità del centro

Continuano gli interventi urbanistici all’interno del perimetro del centro storico di Settimo Torinese, così come proseguono una serie di cantieri che, da settimane, stanno interessando tutta l’area centrale cittadina. Nei prossimi giorni, quindi, si assisterà a una nuova fase di modifiche alla viabilità per consentire la realizzazione delle opere previste.

Le strade chiuse

Per consentire l’intervento dei mezzi di lavoro e degli operai, dunque, saranno necessarie alcune importanti modifiche alla viabilità che si protrarrano per alcuni giorni.

Ecco quali:

– prosecuzione dei lavori di riqualificazione di via Roma in corrispondenza dell’intersezione con via Mazzini;

– sostituzione dei corpi illuminanti nel tratto di via Mazzini compreso tra via Alfieri e via Astegiano;

– manutenzione a condotta fognaria a cura di SMAT;

– manutenzione su edificio privato.

Il tratto di via Mazzini tra via Alfieri e via Astegiano saranno chiuse al traffico nel periodo 21-24/05 compresi; via Don Paviolo sarà chiusa al traffico unicamente nella giornata di martedì 21/05.

Le inversioni di marcia

Nel periodo 21-24/05 verranno invertiti i seguenti sensi di marcia:

– in via Mazzini nel tratto compreso tra via Roosvelt e via Alfieri;

– in via Astegiano nel tratto compreso tra via Don Paviolo e via Italia.

In ogni caso verranno garantiti gli accessi ai residenti e/o utilizzatori di passi carrai.