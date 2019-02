Moglie gelosa irrompe al bar: «stai lontana da mio marito». E’ accaduto lo scorso sabato 9 febbraio nel centro di Chivasso.

Moglie gelosa irrompe al bar

Una moglie gelosa irrompe al bar. Un’auto che sfreccia a tutta velocità in via Torino, poi, non è ancora chiaro come, finisce in piazza del Popolo e torna indietro imboccando via Roma contromano, tra sgommate e stridio di gomme.

Questa la scena a cui, nel tardo pomeriggio di sabato 9 febbraio, hanno assistito i numerosi testimoni a passeggio nel cuore del centro di Chivasso, in piena isola pedonale.

Al volante dell’auto

Al volante dell’utilitaria, una Fiat Grande Punto di colore grigio, una donna di etnia sinti residente in una frazione chivassese, già nota per le sue intemperanze, che dopo essersi fermata all’angolo tra via Torino e via Roma ha iniziato ad inveire contro una donna, non meglio specificata, per poi irrompere nel vicino bar «Cristal».

Al bar

Qui, tra lo stupore dei clienti, avrebbe continuato ad urlare contro colei che, a suo dire, ci stava «provando» con il suo compagno.

La donna, a quanto pare non nuova a simili scene di gelosia, avrebbe poi sollevato e scagliato un portaombrelli prima di essere accompagnata fuori (e successivamente a casa) da alcuni suoi familiari.

I carabinieri

Sul posto è poi intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Chivasso, coordinata dal Capitano Luca Giacolla, che dopo aver raccolto le testimonianze ha invitato il titolare del bar, del tutto estraneo alla vicenda, a sporgere denuncia.

Al momento, nulla sarebbe stato formalizzato.

