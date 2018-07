Morta anziana presa a martellate dal genero. Nulla da fare per Adelina Crosetto. La tragedia si è consumata a Leini.

Morta anziana presa a martellate dal genero

Ha lottato per diverse ore, ma alla fine per lei non c’è stato nulla da fare. Adelina Crosetto, 86 anni, la donna di Leini presa a martellate dal genero è morta. Inutili i tentativi dei medici del Cto di Torino di salvarla. La donna è spirata ieri, giovedì 12 luglio. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’aggressione avvenuta ieri mattina, nell’abitazione di via Provana 21.

L’aggressione è avvenuta questa mattina

Leini è rimasta letteralmente sconvolta dalla notizia dell’aggressione di ieri, ad opera di Severino Bergamini, 72 anni, ex operaio. Sarebbe stato lui ad avere chiamato le forze dell’ordine, per dire quanto era successo.

Bergamini in carcere

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia municipale. L’uomo è stato successivamente tradotto nel carcere d’Ivrea.