Morta dopo l’incidente stradale, oggi i funerali

Si celebrano questa mattina i funerali di Vanna Baccarini, morta dopo l’incidente stradale di martedì 23 luglio a San Mauro.

Saranno celebrati alle 10 della mattinata di oggi, sabato 3 agosto, i funerali di Vanna Baccarini. E’ la vittima del grave incidente stradale avvenuto lo scorso 23 luglio in via Casale a San Mauro Torinese. La settimese, 65 anni, è deceduta all’ospedale Giovanni Bosco di Torino dov’era stata trasferita in gravissime condizioni dall’equipe medica del 118 intervenuta sul posto. I disperati tentativi di rianimare la donna, che inizialmente sembravano essere andati a buon fine, si sono purtroppo rivelati vani con il decesso avvenuto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale torinese.

L’incidente

Vanna Baccarini era alla guida della sua Toyota Yaris bianca. Percorreva via Casale, a San Mauro Torinese, in direzione Torino. A un certo punto, secondo le ricostruzioni della dinamica del sinistro, una moto Bmw R1200 condotta da un 58enne di Castiglione Torinese, si è schiantata contro la fiancata (lato guida) dell’auto. Vanna, quindi, avrebbe perso il controllo dell’auto terminando la sua corsa poche decine di metri più avanti.

I soccorsi

I tentativi di soccorrere Vanna sono stati disperati e hanno coinvolto numerosi operatori. A partire da quelli del 118 fino agli agenti della Polizia locale di San Mauro, passando dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Stura e di Volpiano che sono intervenuti con un totale di 3 squadre.

Il ricordo

Vanna Baccarini, che il prossimo 22 agosto avrebbe compiuto 66 anni, era una donna particolarmente conosciuta su tutto il territorio di Settimo. Abitava insieme al marito Luigi Scalise in via Volta 67, nella città della Torre.

«Mia mamma era una donna forte, decisa, ma al tempo stesso molto generosa e con un cuore grande»

Ricorda il figlio Daniele, 39 anni, che al momento della tragedia si trovava in Bretagna insieme alla moglie alla figlia.

«Era sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri, sapeva farsi davvero voler bene»

L’addio

Vanna Baccarini lascia il marito Luigi, compagno di vita da sempre, il figlio Daniele, 39 anni, la nuora Anna e la nipote Martina, di appena 5 anni, cui Vanna era legatissima e tutti i parenti, gli amici e i conoscenti che l’hanno sempre apprezzata.

