Morti a Ferragosto sul quad. Sono stati celebrati oggi, sabato 18 agosto, i funerali di Francesca Melis e Davide Tonni a Settimo Torinese.

Morti a Ferragosto sul quad

Viaggiavano a bordo di un quad che si è schiantato contro un muro in una strada sterrata. Il drammatico incidente in cui hanno perso la vita Francesca Melis, 22 anni e Davide Tonni, 53 anni, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 agosto, lungo una strada sterrata di Leinì.

Il funerale

Tantissima gente presente per l’ultimo saluto a Francesca e Davide nella chiesa di San Vincenzo di via Milano a Settimo. C’era il Gruppo scout Settimo1 di cui Francesca faceva parte, i Clown volontari di Chivasso, il Volley di Montanaro in segno di vicinanza e cordoglio per il fratello di Davide Tonni. C’era il mondo di Francesca e quello di Davide. Due persone speciali morte in quel tragico incidente il 15 agosto.

Vivi la libertà

Per accompagnare Francesca nel suo ultimo viaggio le note di Jovanotti, Vivi la Libertà. Quella canzone che lei tanto amava, il suo motto.