Zio e nipote morti dopo un incidente con il quad. Il dramma oggi, mercoledì 15 agosto a Leini. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Incidente con il quad

Viaggiavano a bordo di un quad che si è schiantato contro un muro in una strada sterrata. Il drammatico incidente in cui hanno perso la vita Francesca Melis, 22 anni e Davide Tonni, 53 anni, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 agosto, lungo una strada sterrata di Leinì.

Zio e nipote viaggiavano insieme

Davide Tonni e Francesca Melis, rispettivamente zio e nipote, sono rimasti uccisi in un incidente avvenuto in una strada sterrata nei pressi di strada Settimo, a Leinì. Secondo le prime ricostruzioni i due erano a bordo di un quad che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato sul ciglio della Bealera. I corpi di Davide Tonni e Francesca Melis sono stati sbalzati, nello schianto, contro un muretto di contenimento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti, infatti, i sanitari del 118 e i carabinieri di Leinì per gli estremi tentativi, purtroppo vani, di salvare la vita alle due persone. Ai carabinieri della Compagnia di Venaria dunque è affidato il compito di accertare la dinamica del drammatico incidente che bagna di sangue questa festività agostana.