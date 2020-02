Morto durante un dibattito, addio a Beppe Cerchio. Aveva 78 anni ed è stato vicepresidente della provincia di Torino.

Aveva appena cominciato il suo intervento, nel corso dell’incontro sulla sicurezza organizzato dall’associazione Controllo del Vicinato, quando si è sentito male. Un malore ha stroncato la vita a Beppe Cerchio, ex assessore all’Industria della Regione Piemonte e consigliere regionale, già vicepresidente della Provincia di Torino. E’ successo a Baldissero, ieri sera, 3 febbraio 2020.

Beppe Cerchio

Aveva 78 anni e una lunga carriera politica alle sue spalle. Era stato militante Dc, nell’ultimo periodo in Forza Italia. Tra i vari incarichi ricoperti, quelli in Provincia dove aveva portato avanti importanti battaglie per il territorio, tra cui la Tangenziale Est.

Inutili i soccorsi

Inutili i soccorsi, tempestivi, per rianimare l’uomo. Nonostante l’intervento immediato dei volontari della Protezione civile, in sala per l’incontro, e dei carabinieri, per Cerchio non c’è stato nulla da fare. Non è servito neanche l’utilizzo del defibrillatore per salvarlo. Sul posto, l’arrivo dei sanitari del 118 con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.