Morto ex presidente del Consiglio comunale di Settimo Torinese: la città piange Salvatore Balbo. E’ mancato oggi, domenica 12 dicembre 2020 all’età di 80 anni.

Si è spento oggi, domenica 12 gennaio 2020 all’età di 80 anni Salvatore Balbo. Insegnante, aveva ricoperto l’importante ruolo di presidente del Consiglio comunale durante uno dei mandati del sindaco Aldo Corgiat. Nato nel 1939 a Valguarnera Caropepe, da anni era in pensione e si dedicava alla politica.

Il lutto

Salvatore Balbo è una persona a cui la Città di Settimo deve molto. Era stato a lungo consigliere comunale nelle fila del PSI e fra il 2004 e il 2009 aveva ricoperto la carica di presidente del Consiglio, facendosi apprezzare senza distinzione di colore politico o di appartenenza. Un amministratore serio, impegnato, che colpiva per l’aria severa che vestiva nel suo ruolo istituzionale e al contempo per la forte carica positiva e per la simpatia che sapeva trasmettere in ogni rapporto umano.

I funerali

Ancora non è stata resa nota la data dei funerali di Balbo. Così anche del rosario.

