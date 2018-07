Morto Marchionne, arriva il cordoglio del capogruppo di Forza Italia Andrea Fluttero.

Morto Marchionne

Sono tanti i messaggi istituzionali che si stanno susseguendo dopo la notizia della scomparsa di Sergio Marchionne. Dal Consiglio regionale arriva anche quello del gruppo di Forza Italia.

Il messaggio

“Il gruppo consiliare di Forza Italia si stringe attorno alla famiglia Marchionne. Con la sua scomparsa muore in parte l’idea di una Torino che guarda al mondo e non solo al Piemonte e all’Italia. Marchione in questi anni di leadership indiscussa nell’automotive ha saputo trarre dal mondo Fiat, dal know how dei suoi dipendenti, il meglio dell’intraprendenza piemontese ridando di nuovo di Torino un ruolo nell’industria dell’auto.

“Una grande mancanza”

“Sergio Marchionne ci mancherà con il suo stile diretto per andare al cuore dei problemi. Ci mancherà per la sua capacità di vincere le scommesse che ai più sarebbero apparse impossibili: una fra tutte quella di puntare, in prima persona, su un marchio che pareva destinato a scomparire”. Le parole di cordoglio di Fluttero sono state condivise anche dagli altri esponenti politici azzurri, Andrea Tronzano, Franco Graglia, Luca Bona e Luca Rossi.